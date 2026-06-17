В центральную детскую поликлинику Саратова поступил современный томограф

Фото: Минздрав Саратовской области

В Саратовской центральной городской детской поликлинике два года успешно функционирует новейший 16-срезовый компьютерный томограф производства Siemens. С помощью этого современного аппарата врачи могут проводить детальные исследования органов дыхания для своевременного выявления патологий легких и бронхов, ЛОР-органов для тщательной оценки состояния носоглотки, пазух и ушей, головного мозга для диагностики неврологических нарушений и последствий травм, опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

«Высокая точность и информативность получаемых данных получили высокую оценку специалистов. Врачи всех направлений активно пользуются возможностями нового томографа, направляя пациентов на исследования. За пять месяцев 2026 года на аппарате было проведено более 1 тысячи исследований, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это подтверждает востребованность томографа и доверие к нему со стороны медицинского персонала», - говорит главный врач поликлиники Галия Ахметова.

Оборудование получено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министерство здравоохранения области