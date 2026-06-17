В Саратовской области обсудили внедрение мунициального инвестиционного стандарта 2.0

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16 июня 2026 года в министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялось заседание Общественного совета под председательством заслуженного экономиста РФ Александра Степанова.

Директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин рассказал об итогах работы в 2025 году и пяти месяцах 2026 года, а также представил планы на второе полугодие. В августе запланирован инвест-кампус «Школа сопровожденцев» для обучения специалистов по работе с инвесторами, а в сентябре — форум креативных индустрий «Креативный Саратов» .

Также на заседании рассмотрели внедрение муниципального инвестиционного стандарта 2.0. Начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики области Виктория Гребнева представила шесть основных элементов: создание благоприятных условий для ведения бизнеса в муниципалитетах, подготовка инвестиционных предложений, организация инвестиционных туров, работа с платформой обратной связи «ПОС Бизнес», проведение мероприятий «Инвест-разбор» и «Инвест-подбор», а также вовлечение объектов культурного наследия в инвестиционный оборот.

«Внедрение этого инструмента поможет муниципалитетам активнее привлекать инвесторов и развивать свои территории. Мы со своей стороны окажем муниципальным районам всю необходимую методическую и консультационную поддержку. Важно, чтобы каждый муниципалитет сформировал собственные инвестиционные предложения и активно взаимодействовал с бизнесом»,

— рассказал министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

Министерство инвестиционной политики области