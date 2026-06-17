Заммиинистра обороны РФ открыл саратовский боксерский турнир

Фото: Минспорта Саратовской области

В Саратове начались всероссийские мужские боксерские соревнования за Кубок Вооруженных сил России.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Роман Бусаргин, замминистра обороны РФ, генерал армии, кавалер звания "Герой России" Юнус-Бек Евкуров, а также генсек Федерации бокса России Александр Беспутин.

Среди почетных гостей турнира были олимпийский чемпион, чемпион мира и дважды чемпион Европы Александр Лебзяк, чемпионы мира среди профессионалов Денис Лебедев и Роман Андреев, чемпион мира и бронзовый призер европейского первенства Андрей Курнявка.

"Я рад приветствовать всех на Саратовской земле. Хочу выразить благодарность Министерству обороны за то, что проведение этих значимых состязаний доверили Саратову", – отметил губернатор Роман Бусаргин, пожелав спортсменам честного соперничества и эффектных побед.

Соревнования на Кубок Вооруженных сил РФ проводятся в Саратове впервые. Около 100 лучших спортсменов-военнослужащих из семи федеральных округов страны сразятся за первенство на арене СОК "Протон-Арена".