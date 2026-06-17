Клинический центр крови Саратовской области - в числе лучших

Фото: Минздрав Саратовской области

В преддверии Всемирного дня донора крови в пресс центре ТАСС состоялась конференция, посвященная итогам спецпроекта «Донорство объединяет», реализованного в рамках Всероссийской акции #КодДонораЕдинство.

За одну из самых креативных и запоминающихся акций саратовский Центр крови получил памятную медаль и Диплом участника спецпроекта.

В акции «Донорский рекорд» Центр отмечен специальным дипломом за вклад в развитие донорства и лучшие практики.

В театре «У Никитских ворот» прошла торжественная церемония награждения XI Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие». Саратовский областной клинический Центр крови стал победителем в номинации «Золотые стандарты донорства». Награду главному врачу, доктору медицинских наук, профессору Алексею Данилову вручил заместитель Министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

«Саратовский Центр Крови поздравляет всех коллег региональных Служб крови с заслуженными наградами. Отдельная благодарность нашим партнёрам, донорам и волонтёрам, ведь именно вы помогаете реализовывать особо значимые для региона проекты в области развития и пропаганды донорства крови и ее компонентов», -

обратился к саратовским донорам главный врач клинического Центра крови Алексей Данилов.

Министерство здравоохранения области