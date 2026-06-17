В Саратове выступит Российский национальный оркестр

Завещание композитора

В рамках музыкального марафона «Мой Рахманинов» 24 июня в саратовской филармонии выступит Российский национальный оркестр. Музыканты исполнят три разнохарактерные произведения Сергея Рахманинова: симфоническую поэму «Утёс», оркестровую сюиту «Симфонические танцы» и «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром. Дирижируют– художественный руководитель коллектива, Народный артист РФ Александр Рудин и два дипломанта Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова Николай Цинман и Олег Худяков. Солирует молодой пианист-виртуоз, лауреат I премии и золотой медали II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова Владимир Вишневский.

«Симфонические танцы» – последнее крупное симфоническое произведение Рахманинова, созданное в 1940 году, на новом жизненном переломе. В 1939 году семья композитора срочно выехала из Европы в Америку, спасаясь от войны: фашистские войска вторглись в Польшу. Впервые за много лет концертный сезон маэстро стал только американским, он выступал в городах США и Канады.

Лето 1940 года музыкант провел недалеко от Нью-Йорка, в Хантингтоне, на берегу морского залива. Здесь, одолеваемый мыслями о дочери, оставшейся в оккупированном немцами Париже, судьбе Европы, будущем, Сергей Васильевич с огромным напряжением, в небывало короткий срок создал сочинение, которое первоначально назвал Фантастическими танцами, а позднее – Симфоническими.

В этом сочинении слышны мотивы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок», а также церковной музыки, увлечение которой Рахманинов сохранил до конца жизни. «Симфонические танцы» часто называют духовным завещанием Рахманинова.

Это произведение Рахманинов посвятил Филадельфийскому симфоническому оркестру и его руководителю Юджину Орманди. Премьера состоялась 3 января 1941 года в Филадельфии. В России «Симфонические танцы» впервые прозвучали 25 ноября 1943 года в Большом зале Московской консерватории в исполнении Радиооркестра под управлением Николая Голованова.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и содействии ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"

24 ИЮНЯ | 18:30

Билеты: https://clck.ru/3UCAGD