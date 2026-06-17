По поручению Володина утвержден план по благоустройству Славянской площади

В ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудил с саратовскими властями проекты комплексного развития территорий Славянской площади, улицы Посадского и района вокруг Химучилища.

До конца текущего года планируется полностью завершить отселение и снос ветхого, аварийного жилья. Это касается территории между улицами Соколовая и Большая Горная до Весёлой, а также участков, прилегающих к Духосошественскому собору и Химучилищу.

В сентябре 2026 года, после полного освобождения территории, будет заасфальтирована улица Посадского (на участке от Радищева до Горького).

На 2027 год намечен следующий этап. На освободившихся площадях планируется провести комплексное благоустройство: создать зелёные зоны, скверы, бульвары и построить стадион рядом с Химучилищем.

Вячеслав Володин подчеркнул, что средства на реализацию первого этапа (отселение и снос) уже поступили в регион в полном объёме. При этом он отметил необходимость поиска дополнительного финансирования для благоустройства территорий в 2027 году.