СФР напоминает саратовским медикам о праве на досрочную пенсию

Отделение СФР по Саратовской области напоминает медикам о праве на досрочную пенсию. Почти 13 тысяч медработников региона уже пользуются этой льготой, 92 из них — в 2026 году. Чтобы выйти на пенсию досрочно, нужен стаж от 25 до 30 лет (в зависимости от места работы) и 30 пенсионных коэффициентов.

Для некоторых категорий действуют особые условия. Женщины из рентген-кабинетов уходят на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50. Сотрудники туберкулёзных и инфекционных учреждений — в 50 и 55 лет соответственно. Для ряда специалистов предусмотрено льготное исчисление стажа.

Воспользоваться правом на досрочную пенсию можно через пять лет после выработки специального стажа. За консультацией обращайтесь в отделение СФР.