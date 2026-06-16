В Саратове стартовал «Кубок Вооружённых сил РФ» по боксу среди мужчин

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Сегодня в Саратове на площадке СОК «Протон-Арена» стартовали Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин «Кубок Вооруженных сил Российской Федерации». Это первое подобное мероприятие в регионе. В церемонии открытия приняли участие губернатор Роман Бусаргин, замминистра обороны, генерал армии Юнус-Бек Евкуров и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Турнир собрал около 100 сильнейших спортсменов-военнослужащих из семи федеральных округов страны.

Почётными гостями соревнований стали звёзды мирового бокса. Среди них — олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Лебзяк, чемпионы мира среди профессионалов Денис Лебедев и Роман Андреев, а также чемпион мира и бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Курнявка. Губернатор Роман Бусаргин поприветствовал участников и гостей: «Рад приветствовать всех в Саратовской области. Слова благодарности Министерству обороны за выбор площадки в Саратове для проведения этих важных соревнований».

Глава региона пожелал спортсменам честной борьбы и ярких побед. Турнир продлится несколько дней. Лучшие боксёры определятся в упорной борьбе. Зрителей ждут зрелищные поединки. Соревнования на Кубок Вооружённых сил РФ в Саратове проходят впервые. Это значимое событие для спортивной жизни региона. Оно подтверждает высокий статус Саратовской области как центра проведения крупных всероссийских соревнований.