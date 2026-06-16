Из пруда Городского парка Саратова вывезли 1,5 тысячи кубов ила

В Саратове продолжается благоустройство Городского парка. Глава города Игорь Молчанов сообщил, что из пруда извлекли около 1,5 тысячи кубометров ила — это часть плановой экологической реабилитации. На данный момент работы выполнены на 40%. Генподрядчик обещает завершить проект раньше срока — к 31 августа, хотя изначально планировалось к концу сентября. С апреля доступ в парк ограничен со стороны 2-й Садовой и у водоёмов.

В парке уже смонтировали 104 опоры электроосвещения. В ближайшее время начнут демонтировать износившееся дорожное покрытие и укладывать новые пешеходные маршруты. Полив растений будет автоматическим, а фильтрованная вода станет возвращаться обратно в пруд. Таким образом, водоём не только очистят, но и обеспечат его постоянное обновление.

Экологическая реабилитация пруда должна завершиться до конца июля. Работы идут по плану. Горожане ждут обновлённую зону отдыха с современным освещением, удобными дорожками и чистым водоёмом. Мэр пообещал держать ход работ на личном контроле. Вскоре парк снова станет любимым местом прогулок для всех саратовцев. Благоустройство продолжается. Следите за новостями.