В Перелюбском районе нашли 182 незарегистрированные овцы

Ветеринарная служба Саратовской области в ходе проверок в Перелюбском районе выявила 69 голов незарегистрированного крупного рогатого скота и 182 головы мелкого рогатого скота. Мероприятия проводились с начала июня в селах Перелюб, Иваниха, поселках Целинный, Новый, Кожевский и на хуторе Саблерском. «Содержание незарегистрированных животных — это прямое нарушение ветеринарного законодательства. Такие животные выпадают из поля зрения специалистов: их не вакцинируют и не обследуют. Это создает угрозу распространения заразных болезней, опасных как для других животных, так и для человека», — подчеркнул начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев.

По каждому факту информация направлена в управление Россельхознадзора. Инициирована процедура привлечения виновных к административной ответственности. Владельцам животных грозят штрафы.

Управление ветеринарии напоминает о необходимости обязательной регистрации поголовья и соблюдения правил содержания. «Это залог эпизоотического благополучия и безопасности продукции для всех жителей региона», — заявили в ведомстве.