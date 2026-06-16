В области аграрии предупредили о росте цен на урожай из-за дефицита топлива

В Саратовской области аграрии предупреждают о возможном росте цен на урожай из-за дефицита топлива.

На заседании аграрного комитета замминистра сельского хозяйства Игорь Гриднев сообщил, что обеспеченность дизелем для уборки урожая и вспашки земли составляет лишь 65,4 тысячи тонн — около половины от необходимого объема (120 тысяч тонн). При этом закупки продолжаются, поставки идут без перебоев. Однако депутаты раскритиковали фразу чиновника о «полностью контролируемой ситуации».

Стоимость топлива выросла более чем на 20%, что увеличивает издержки производителей на 8–10%. Фермерам приходится повышать закупочные цены, но реализовать урожай по новым ценам сложно из-за низкой покупательной способности. Как отметил депутат Александр Анидалов, главная цель агропроизводителей в этом сезоне — просто остаться на плаву.