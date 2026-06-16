Бусаргин обсудил с Героем России поддержку военных и ЖКХ

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин провёл рабочую встречу с депутатом областной думы, Героем России Александром Янкловичем. Обсуждали поддержку военнослужащих. Янклович координирует более 140 волонтёрских организаций, помогает формировать гуманитарные грузы и решает точечные вопросы бойцов и их семей, держит связь с командованием.

Бусаргин поблагодарил депутата за просветительские проекты для школьников по цифровой безопасности. Это важно для противодействия вовлечению молодёжи в противоправную деятельность через соцсети. Правительство окажет всестороннюю поддержку.

Отдельно обсудили ЖКХ. Янклович участвовал в ликвидации серьёзной аварии на коллекторе в Энгельсе. Решение коммунальных проблем остаётся его приоритетом.