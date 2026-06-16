Полицейские оперативно раскрыли дачную кражу в Балашове

В Балашове полицейские оперативно раскрыли кражу из дачного дома. 14 июня в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что ночью неизвестный выломал входную дверь и проник в её дачный дом в одном из СНТ. Похищены микроволновая печь, музыкальный центр и электрический чайник. Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ими оказались 22- и 23-летние ранее не судимые местные жители. Молодые люди признались в содеянном. По предварительной версии, к краже их подтолкнуло употребление алкоголя. Похищенная техника изъята частично.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.