СГЮА стартовал Поволжский правовой конгресс

Фото: СГЮА

Сегодня, 16 июня, в Саратове начались мероприятия Поволжского правового конгресса «Наука и право: от исторических традиций к современным вызовам», организаторами которого выступают Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) и Саратовская государственная юридическая академия.

За два дня на двенадцати тематических площадках конгресс в очно-дистанционном формате объединит более 500 участников из 38 субъектов России, а также Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана – ученых, практикующих юристов, представителей федеральных и региональных органов государственной власти.

Фото: СГЮА

Первый день конгресса стартовал с пленарного заседания, в рамках которого с приветственными словами к участникам мероприятия обратились ректор СГЮА Екатерина Ильгова, первый заместитель директора ИЗиСП, профессор Илья Кучеров и статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников.

Кроме того, участников конгресса в формате видеообращения поприветствовала директор ИЗиСП, заместитель президента Российской академии наук, профессор Талия Хабриева. Она подчеркнула, что конгресс станет авторитетной площадкой для обмена научными идеями и экспертными мнениями, а также привлечет к участию ученых не только из Поволжского региона, но и других субъектов страны. По ее словам, интеллектуальная мощь отечественной науки во многом обусловлена разнообразием научных школ, взаимодействие которых способствует генерации новых смыслов и приращению научного знания.

Фото: СГЮА

С пленарными докладами выступили ректор СГЮА Екатерина Ильгова, заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, профессор Дмитрий Пашенцев, главный научный сотрудник центра уголовного и уголовно-процессуального законодательства, заведующий кафедрой уголовного, уголовно-процессуального права и правоохранительной деятельности ИЗиСП, вице-президент Международного союза криминалистов и криминологов, профессор Олег Зайцев, проректор по научной и инновационной работе Международного юридического института, профессор Олег Чердаков и профессор кафедры истории государства и права СГЮА Андрей Васильев.

«Сегодняшний конгресс – больше, чем просто площадка для дискуссий. Это диалог эпох: здесь соединяются фундаментальные правовые традиции, проверенные временем, и научный поиск ответов на вызовы современности. В условиях стремительных перемен именно такая преемственность служит опорой и ориентиром для юридической науки и практики», – отметила Екатерина Ильгова.

Фото: СГЮА

Далее работа конгресса прошла в рамках работы семи секций, на которых обсудили трансформацию государства и права России в конце XIX – начале XX веков, современную правовую диалектику международного публичного и международного частного права, тенденции и перспективы правового регулирования искусственного интеллекта в России, ценностный суверенитет и конституционную идентичность, противодействие современным формам криминального насилия, реформу местного самоуправления и регуляторную политику государства.

Во второй день научного мероприятия запланированы дискуссии о развитии и совершенствовании современного уголовного судопроизводства, института пробации, гражданских правоотношений и нотариата, цифровых финансовых активов и связанных с ними технологий.