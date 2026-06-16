Благоустройство Городского парка выполнено почти на 40%. Завершаются работы по освещению: установлено 104 опоры, в ближайшее время на них смонтируют фонари. За счёт увеличения их числа в этой части парка станет значительно светлее.

В ближайшие дни начнётся демонтаж асфальтобетонного покрытия и укладка новых дорожек. Продолжается очистка пруда: рабочие откачали около 1,5 тысяч кубометров донных отложений, которые фильтруют на месте, а очищенную воду возвращают обратно. Завершить очистку планируют до конца месяца.

Параллельно идёт монтаж системы автополива. Профильному заместителю по благоустройству и транспорту поставлена задача вести контроль за соблюдением сроков проведения работ.