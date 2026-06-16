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НовостиОбщество16 июня 2026 13:55

В филармонии покажут легендарный концерт ансамбля «Берёзка»

«Берёзка» в Саратове: зрители увидят хороводы и «Лебёдушку»
Источник:kp.ru

17 июня в виртуальном зале Саратовской филармонии имени Шнитке состоится трансляция концерта легендарного ансамбля «Берёзка» имени Надеждиной. Зрители увидят знаменитые хореографические постановки, ставшие визитной карточкой русского танца. «Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Берёзки», — писала французская пресса после гастролей коллектива в Париже.

В программе — хоровод «Берёзка», «Лебёдушка», «Карусель» и другие гениальные номера. Уникальная походка девушек создаёт иллюзию, что они стоят на месте, а сцена под ними вращается. В «Лебёдушке» элементы народного хоровода сочетаются с профессиональным балетом, а движения рук символизируют крылья. Оркестр русских народных инструментов — неотъемлемая часть коллектива, чей репертуар создан выдающимися композиторами.

Художественный руководитель ансамбля Мира Кольцова подчеркивала: «У нас нет танца ради танца. Наши артисты должны мыслить, быть интеллектуалами, добиваясь при минимальном жесте максимального выражения чувств». Пригласительные билеты — в кассе филармонии.