В «Ровеснике» готовят перформанс о Гагарине на «Волжской радуге»

В детском оздоровительном лагере «Ровесник» в Марксовском районе проходит летняя смена творческой школы «Волжская радуга». Она посвящена 65-летию первого полёта человека в космос и подвигу Юрия Гагарина. Проект объединил 170 детей по семи направлениям. 32 участника хореографической секции дополнительно занимаются на площадке «Галактика 64». Три недели юные таланты и педагоги со всей области участвуют в мастер-классах, репетициях и творческих лабораториях. Кульминацией станет театрально-музыкальный перформанс «Ровесник — Планета Талантов!».

«Программа насыщенная и разнообразная. Каждый день наполнен практикой и экспериментами, — рассказывает преподаватель по театральному искусству Светлана Жукова. — Особенно ярким моментом станет музыкально-театральный перформанс». Преподаватель духовых и ударных инструментов Валерий Марчук добавил: «Музыкальная часть обещает быть впечатляющей. Духовой оркестр демонстрирует высокий уровень мастерства. Юные художники создают удивительные работы. В фольклорном направлении оттачивают исполнительское мастерство».

«Такие мероприятия помогают молодым талантам совершенствовать навыки и находить единомышленников, — отметила министр культуры Наталия Щелканова. — Системная поддержка творческого потенциала молодёжи способствует формированию качественной культурной среды. "Волжская радуга" направлена на выявление и развитие способностей детей. Мы будем развивать творческие программы, поддерживать одарённых детей и создавать площадки, где культура и здоровье идут рука об руку». Проект реализуется при поддержке «РуссНефти» и «Саратовнефтегаза». Тематическая линия смены придаёт проекту познавательное и патриотическое значение.