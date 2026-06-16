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НовостиОбщество16 июня 2026 13:37

Саратовские школьницы победили на фестивале «Театральные Мастерские»

Юные актеры из Саратова завоевали четыре награды в Москве
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Учащиеся детской школы искусств имени В.В. Ковалёва под руководством педагога Екатерины Урусовой успешно выступили на XII Всероссийском фестивале-конкурсе «Театральные Мастерские» в Москве.

Юные саратовцы завоевали четыре награды. В старшей группе (14–16 лет) Елизавета Волкова стала лауреатом I степени, Вера Болотова — II степени, Мария Шиповская — III степени.

В младшей группе (8–10 лет) Вера Школьникова также удостоена звания лауреата I степени. Высокие результаты подтверждают профессионализм педагогов и талант учеников. Конкурс собрал участников со всей страны.