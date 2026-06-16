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НовостиОбщество16 июня 2026 13:22

Антонина Галяшкина: Долгов по зарплате быть не должно!

Источник:kp.ru
Фото: Антонина Галяшкина

Фото: Антонина Галяшкина

Депутат Саратовской областной Думы Антонина Галяшкина (фракция «Единая Россия») рассказала об имеющихся долгах по зарплате на Балаковском предприятии.

Об этом парламентарию сообщили люди на встрече.

«На встрече с жителями Балаково ко мне обратились сотрудники одного из предприятий. Там имеется задолженность по заработной плате. Такая ситуация недопустима. Люди должны получать оплату за свой труд. Достойную и своевременно. В ближайшее время проведу встречу с коллективом и руководством», - подчеркнула депутат Антонина Галяшкина.