Рентгенхирурги Балаково спасли пациента от инфаркта за 15 минут

Фото: ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»

В Балаковской городской клинической больнице рентгенхирурги спасли 36-летнего мужчину от инфаркта за 15 минут. Пациент поступил в тяжёлом состоянии около 23:00 с симптомами сосудистой катастрофы: жгучая боль в груди, холодный пот, критически низкое давление. ЭКГ подтвердила острый инфаркт миокарда из-за тромбоза крупного сосуда. Дежурная бригада экстренно провела коронарографию, выявила субокклюзию правой коронарной артерии и выполнила стентирование.

За четыре праздничных дня в больницу обратились 180 человек, 88 госпитализированы. Врачи отмечают тревожную тенденцию: за две недели — несколько инфарктов у пациентов моложе 40 лет из-за летнего зноя. Жара вызывает потоотделение, организм теряет жидкость, кровь сгущается, что провоцирует тромбы даже у молодых.

Кардиологи советуют: пить достаточно воды, ограничить жирную пищу, регулярно проверять липидный профиль, отказаться от вредных привычек и вызывать скорую при давящей боли за грудиной, не проходящей 5–10 минут. Благодаря быстрой реакции врачей пациент быстро поправился и выписан на амбулаторное долечивание.