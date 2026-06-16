Предприниматели области получили 150 млн льготных микрозаймов

За 5 месяцев 2026 года региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства выдал предпринимателям более 50 микрозаймов на общую сумму порядка 150 млн рублей. Средства направлены на развитие бизнеса. Наиболее востребована финансовая помощь была в сельском хозяйстве, торговле и производственной сфере.

Льготная поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она помогает предприятиям увеличивать объёмы производства и создавать рабочие места. Программы позволяют получать микрозаймы до 5 млн рублей по ставке от 2% до 14,5% годовых на срок от 1 года до 2 лет.

Ознакомиться с полным перечнем программ и условиями можно на сайте Фонда: https://www.fmco.ru/ или по телефону: (8452)75-64-12.