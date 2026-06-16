В школах Саратовской области учат говорить «нет» наркотикам

В Саратовской области продолжается антинаркотический месячник. На этой неделе к нему присоединились Вольский, Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Марксовский и Советский районы. В школах и летних лагерях проходят беседы, акции, спортивные эстафеты и информационные часы. Для ребят организовали профилактические занятия «Умей сказать "НЕТ!"» и «Наркотики — путь в никуда». Школьники разбирали реальные ситуации, учились аргументировать свою точку зрения и противостоять давлению сверстников.

Также прошли акции «Мы за ЗОЖ». Воспитанники участвовали в эстафетах, повторяли основы здорового питания и гигиены. В школах провели информационные часы «Портал здоровья — новые знания в один клик». Ребята познакомились с цифровой площадкой о здоровье, где собраны статьи, видеоуроки и полезные инструменты. Учащиеся выпустили тематические плакаты и листовки «Нет наркотикам!».

В рамках Единого дня профилактики состоялись беседы о предупреждении безнадзорности и правонарушений. Школьникам напомнили о правилах безопасности в интернете, рисках вовлечения в противоправную деятельность и порядке сообщения о вредоносном контенте.