В Саратове работают летние детские площадки с VR-технологиями

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В учреждениях культуры Саратова продолжают работу летние детские площадки. Уже две недели успешно функционируют оздоровительные лагеря на базе культурных и образовательных учреждений. Их цель — обеспечить детям увлекательный, безопасный и полезный отдых. Программа каждого дня насыщена активностями: игровые занятия и викторины, познавательные программы с VR-технологиями, тематические просмотры фильмов и мультфильмов. Ежедневные мини-путешествия — экскурсии по городу, посещения театров, библиотек, парков и музеев — добавляют ярких впечатлений.

«Мы видим большой интерес со стороны семей и активную вовлеченность детей. Наша задача — создать условия для безопасного и разнообразного отдыха, где сочетаются физическое развитие, творческое образование и современные технологии», — прокомментировала министр культуры Наталия Щелканова. Министерство продолжит поддерживать учреждения культуры, чтобы летние программы оставались доступными и полезными.

Администрации отмечают высокий спрос на площадки и позитивную динамику посещаемости. Организаторы расширяют программу и внедряют новые формы досуга.