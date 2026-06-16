В праздники ветеринары Саратовской области вакцинировали 13 500 голов скота

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С 12 по 14 июня ветеринарные специалисты Саратовской области работали в усиленном режиме. За праздничные дни вакцинировано 13 500 голов сельскохозяйственных животных, проведены подворные обходы, в ходе которых выявлены 265 голов крупного и мелкого рогатого скота без идентификационных номеров и регистрации в системе «Хорриот» ФГИС «ВетИС» — фактически «невидимых» для госконтроля.

Также принято 100 обращений от граждан, совершено 15 выездов для оказания помощи и профилактических мероприятий, помощь оказана 300 непродуктивным животным (собакам и кошкам) в ветеринарных лечебницах.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил, что праздничные дни — не повод снижать бдительность, а специалисты доказали свою преданность делу, обеспечив непрерывный рабочий процесс.