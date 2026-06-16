Саратовский завод «Геофизмаш» получил 100 млн рублей на уникальную разработку

Саратовское предприятие «Геофизмаш» получило грант более 100 млн рублей на разработку и производство цифровой станции геолого-технологических исследований — уникальной продукции, не имеющей аналогов в России. Поддержку в получении гранта оказал Проектный офис инжиниринга и инноваций при Корпорации развития Саратовской области. Заказчиком проекта выступило ПАО «Газпром Нефть». Грант выделен в рамках федеральной программы «доращивания» поставщиков для крупных российских корпораций.

Новая станция ГТИ с возможностью беспроводной промышленной связи позволит сократить сроки монтажа до 40%, снизить стоимость оборудования до 10% и кратно повысить точность данных при бурении скважин. Оборудование сможет работать в сложных климатических условиях и взрывоопасных зонах. Грант направят на закупку оборудования, разработку ПО, изготовление пилотной партии и сертификацию продукта.

Министр инвестполитики Александр Марченко отметил, что Проектный офис стал важным инструментом системной поддержки промышленных предприятий региона. В перспективе это будет способствовать росту высокотехнологичных проектов и укреплению кооперации бизнеса и государства. Продукцию планируют использовать компании «НОВАТЭК», «ГАЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», «Сургутнефтегаз» и другие.