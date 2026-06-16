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НовостиОбщество16 июня 2026 10:59

В Энгельсе уложено 342 метра нового трубопровода самотечного коллектора

В Энгельсе продолжается замена самотечного коллектора: новый этап
Источник:kp.ru
Фото: канал Максима Леонова

Фото: канал Максима Леонова

Глава Энгельсского района Максим Леонов провёл вечернее совещание на месте ремонта самотечного коллектора. Вместе с ним работу инспектировали ответственные руководители администрации, профильные специалисты и представители подрядчика. На данный момент подрядная организация выполнила устройство шпунтовых ограждений из буронабивных свай. Идёт сварка трубопровода. Завершены работы по прокладке второго участка — общая протяжённость уложенных труб достигла 342 метров. Подрядчик уже приступил к работам на третьем отрезке.

Параллельно специалисты управления эксплуатации жилищного фонда проверяют подвалы и прилегающие территории многоквартирных домов. Это делается для контроля состояния коммуникаций и предотвращения возможных аварий. Ремонт коллектора — важный этап модернизации канализационной системы города, которая давно требовала обновления.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что основные работы по замене разрушенного участка коллектора уже завершены. Ввод нового участка в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойную работу канализации и продолжить реконструкцию сетей в штатном режиме.