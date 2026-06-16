Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 10:57

В Саратове возбудили дело о халатности после нападения собаки на женщину

В Саратове женщина пострадала от нападения бездомной собаки
Источник:kp.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту халатности после нападения безнадзорной собаки на женщину. Поручение дал руководитель следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрий Костин. Поводом стала проверка информации, опубликованной в социальных сетях. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ.

По версии следствия, должностные лица не приняли надлежащих мер по организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных. 15 июня на улице Астраханской в Саратове бездомная собака укусила женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств, сбора и закрепления доказательственной базы.