Ветеринары из Екатериновки спасли корову Милку от послеродового пареза

Фото: ОГУ Екатериновская районная СББЖ

В Екатериновском районе Саратовской области ветеринары спасли корову Милку. Хозяева обратились к специалистам с жалобой: после отёла животное отказалось от еды и воды, стало угнетённым, мышцы подёргивались. Врач осмотрел корову и диагностировал родильный парез — острое тяжёлое заболевание, которое часто встречается у коров и коз. Симптомы были серьёзными: корова лежала с S-образным изгибом шеи, жвачка и перистальтика кишечника отсутствовали, дыхание стало сопящим, температура упала до 36°С.

«Животному была оказана срочная ветеринарная помощь: внутривенное и подкожное введение лекарств, накачивание воздуха в вымя, — рассказали в ОГУ «Екатериновская районная СББЖ». — Уже через 3 часа корова встала на ноги, температура повысилась, появились аппетит и жвачка». Болезнь сопровождается параличом глотки, языка и кишечника, иногда потерей сознания. Её причины — избыток белка в рационе, дефицит сахара, витаминов и резкое падение уровня кальция в крови.

Чтобы предотвратить болезнь, ветеринары советуют следить за содержанием животных и рационом. За две недели до отёла и в течение 70 дней после из рациона нужно убрать концентраты.