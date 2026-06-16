Саратовец продавал черную икру из Красной книги и попал под статью

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном обороте черной икры. По версии следствия, местный житель в феврале 2026 года в Саратове приобрел у неустановленных лиц партию черной икры осетровых рыб общим весом не менее 11 килограммов. Осетровые занесены в Красную книгу РФ и относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам. Мужчина хранил икру в своей квартире и продавал ее, хотя свободный оборот такого товара запрещен.

Противоправные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В деле фигурируют и другие сообщники.

Следствие продолжается. Устанавливаются все соучастники, собирается и закрепляется доказательственная база.