Саратовские ветеринары спасли лошадь Валькирию с рваной раной

Фото: ОГУ "Самойловская рай СББЖ"

В поселке Самойловка Саратовской области ветеринары оказали экстренную помощь шестилетней лошади русско-рысистой породы по кличке Валькирия. Срочный вызов поступил 6 июня от сотрудников Еланского конного завода.

Специалисты диагностировали у животного рваную рану в области брюшной части, наложили шесть швов и провели медикаментозное лечение. Обстоятельства травмы не уточняются.

Сейчас Валькирия чувствует себя хорошо, процесс заживления протекает без осложнений, констатировали ветеринары по итогам планового осмотра.