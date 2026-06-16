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НовостиОбщество16 июня 2026 10:37

Саратовские ветеринары спасли лошадь Валькирию с рваной раной

В Саратове шестилетней лошади наложили шесть швов после травмы
Источник:kp.ru
Фото: ОГУ "Самойловская рай СББЖ"

Фото: ОГУ "Самойловская рай СББЖ"

В поселке Самойловка Саратовской области ветеринары оказали экстренную помощь шестилетней лошади русско-рысистой породы по кличке Валькирия. Срочный вызов поступил 6 июня от сотрудников Еланского конного завода.

Специалисты диагностировали у животного рваную рану в области брюшной части, наложили шесть швов и провели медикаментозное лечение. Обстоятельства травмы не уточняются.

Сейчас Валькирия чувствует себя хорошо, процесс заживления протекает без осложнений, констатировали ветеринары по итогам планового осмотра.