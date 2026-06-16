В Саратовской области пройдет конференция «Малая Родина — большая любовь»

17 июня во всех 37 муниципальных районах Саратовской области пройдет региональная конференция «Малая Родина — большая любовь». Мероприятие посвящено сохранению традиций, патриотическому воспитанию и укреплению локальной идентичности. Главные площадки — областная научная библиотека и Дом работников искусств, а секции организуют в районах. Пленарное заседание с участием руководителей органов власти, краеведов и историков будет транслироваться онлайн для всех муниципалитетов.

В программе — дискуссии о связи поколений, культурном наследии и туризме. В научной библиотеке пройдут стратегические сессии, а в Доме работников искусств — творческие мастер-классы. Художник Роман Белянин проведет занятия по живописи, этнохореограф Владимир Ковальский и Анжелика Глумова — по народной хореографии и пению. Виктория Салдина организует мастер-класс по бальным танцам XIX–XX веков, а Елена Лысенко — по лоскутной аппликации.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила: «Конференция призвана объединить тех, кто хранит традиции, и тех, кто их творчески переосмысливает. Вместе мы сможем сохранять культурный пласт и создавать новые формы общественного участия для воспитания молодёжи, развития туризма и малого бизнеса».