После ДТП с 11 пострадавшими в Соколовом начата проверка СК

В поселке Соколовый Саратовской области столкнулись две машины. Авария произошла 16 июня на улице Песчано-Уметской. Столкнулись пассажирская «ГАЗель», перевозившая дорожных рабочих, и легковой автомобиль «Калина». В результате ДТП пострадали 11 человек. Все они — пассажиры обоих транспортных средств. Скорая помощь доставила пострадавших в лечебное учреждение. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Руководитель областного СУ СК Дмитрий Костин поручил организовать процессуальную проверку. Её проводят по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выясняют, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. На месте работают криминалисты, проводится осмотр места происшествия и транспортных средств.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, уточняют причины столкновения и механизм ДТП. По результатам проверки примут процессуальное решение. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура также взяла ход проверки на контроль.