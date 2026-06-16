Директор предприятия в Балашовском районе ответит за смерть работника

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора предприятия, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ. Следствие установило, что руководитель допустил к работе сотрудника, не прошедшего необходимое обучение и проверку знаний по охране труда.

Трагедия произошла 10 февраля 2026 года на предприятии по переработке сельхозпродукции в рабочем поселке Пинеровка Балашовского района. Мужчина упал в емкость с гречкой и скончался на месте. Следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.