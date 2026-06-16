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НовостиОбщество16 июня 2026 9:18

В Саратовской области 19 июня выберут лучшего механизатора

«Лучший по профессии»: на этой неделе станет известно имя лучшего механизатора области
Источник:kp.ru

В Саратовской области продолжается проведение региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 19 июня в Татищевском районе на базе сельскохозяйственного техникума имени К.А. Тимирязева (село Октябрьский Городок) пройдёт номинация «Механизатор». После регистрации и инструктажа по охране труда участников ждёт теоретическая часть, затем — практические испытания. Механизаторы продемонстрируют знания по ремонту узлов, контролю геометрических параметров деталей и слесарным работам.

Главным элементом станет фигурное вождение сельхозтехники. Участники на практике покажут мастерство и навыки управления машинами. Это уже четвёртый региональный этап конкурса. Ранее определили лучших сварщиков, швей и поваров. Призёры региональных этапов примут участие в федеральных состязаниях.

Победители всероссийского финала получат денежные премии: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе, 300 тысяч — за третье. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Организатор — Минтруд России совместно с федеральными, региональными органами власти, объединениями работодателей и профсоюзов. Представителей СМИ приглашают к информационному сопровождению. Справки по телефону: 8(8452) 65-38-61.