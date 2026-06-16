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В Заводском районе Саратова началось строительство Дворца единоборств. Новый спортивный комплекс будет включать залы для бокса, каратэ, кикбоксинга, самбо и всю необходимую инфраструктуру для тренировок и соревнований любого уровня. Сейчас идёт кладка стен первого этажа.

Различными видами единоборств в регионе занимаются свыше 7 тысяч ребят. Проект реализуется именно по их просьбе. Спортсмены очень ждут этот объект, который откроет для них новые возможности. Ход работ обсуждался с подрядчиком — строительство идёт по плану.

Существенную часть финансирования удалось обеспечить за счёт благотворительных средств, оставшийся объём направлен из областного бюджета.