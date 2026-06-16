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НовостиОбщество16 июня 2026 8:39

Два директора из Саратовской области борются за звание «Директор года России»

Саратовские директора достойно прошли первое испытание
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

114 руководителей из 50 регионов продолжают борьбу во втором туре заочного этапа конкурса «Директор года России — 2026».

Саратовскую область представляют директор лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко и директор школы села Бобровка Красноармейского района Лариса Карбаницкая. В первом испытании они проверяли знания в сфере образовательной политики и решали управленческие задачи. Теперь их ждёт «Марафон публикаций» — рассказ о своих школах и позиция по вопросам воспитания, а также «Групповая работа» с коллегами.

Имена финалистов станут известны до 6 июля, победителя объявят 1 октября в Государственном Кремлёвском дворце.