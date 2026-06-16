В Саратовской области запустили «Производственную аспирантуру»

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. закрывает 57% потребности региона в инженерных кадрах. Об этом сообщила проректор Елена Конешова на заседании Общественного совета в Минпромэнерго. Вуз является основным поставщиком специалистов для оборонно-промышленного комплекса. В 2025 году на предприятиях ОПК прошли практику 1120 студентов, а по целевому обучению сейчас занимаются 356 человек.

Саратовский госуниверситет также активно готовит инженеров: в 2025 году Минобрнауки включило СГУ в перечень вузов для подготовки инженерных кадров. В университете реализуется 58 образовательных программ. С этого года СГУ участвует в пилотном проекте «Производственная аспирантура» вместе с НПП «Алмаз» и ООО «НИТА-ФАРМ», где наставниками выступают практикующие специалисты.

Гендиректор «Саратовдизельаппарата» Виталий Цыванюк подчеркнул: современным производствам нужны инженеры, владеющие навыками управления искусственным интеллектом. Это ставит новые задачи перед вузами по обновлению образовательных программ.