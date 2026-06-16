Филармония присоединяется к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти»

Фото: Саратовская областная филармония

22 июня в нашей стране отмечается памятная дата – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и ценой жизни защитили свою Родину. На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти».

Ее цель — сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа с помощью вовлечения граждан Российской Федерации в памятные мероприятия, тем самым сохраняя преемственность поколений россиян, чтобы ежегодно вспоминать 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо пройти по адресу «Свеча памяти 2026» онлайн Всероссийская акция и на основной странице сайта нажать кнопку «Зажечь свечу памяти» с 1 по 22 июня. Это позволит каждому из нас внести свой личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам.

На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.