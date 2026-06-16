В Саратове задержали двух мужчин с 103 граммами метилэфедрона

В Волжском районе Саратова сотрудники ОНК УМВД при содействии инспекторов ДПС задержали 27-летнего и 26-летнего жителей Энгельса, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В автомобиле, на котором передвигались мужчины, оперативники обнаружили полимерный пакет с двумя комками неизвестного порошкообразного вещества белого цвета.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — метилэфедрон массой 103,42 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленникам грозит длительный срок лишения свободы. Расследование продолжается.