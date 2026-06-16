Стаж влияет на размер больничного: подробности от Соцфонда

Социальный фонд России сообщил саратовцам о зависимости размера выплат по больничному от трудового стажа. В Саратовской области пособия по временной нетрудоспособности назначены более чем 123 тысячам официально трудоустроенных граждан. Размер помощи зависит от двух факторов: продолжительности трудовой деятельности и уровня дохода за предыдущие два года. При стаже до пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%.

Выплаты семьям, ухаживающим за ребенком младше восьми лет, производятся в полном объеме (100%), независимо от стажа родителей. Бывший сотрудник имеет право на оплату больничного от предыдущего работодателя в течение 30 дней после увольнения (60% среднего заработка). Итоговая сумма не может быть ниже МРОТ.

В 2026 году среднедневная сумма пособия от МРОТ составляет 890,73 рубля, максимальная среднедневная выплата — 6 827,4 рубля.