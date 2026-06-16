«Женское движение» собрало гуманитарную помощь для Росгвардии

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Руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева, вместе с исполнительным секретарём местного отделения партии "Единая Россия" Оксаной Ениной собрали гуманитарную помощь и маскировочные сети для Росгвардии. Весь собранный груз передали руководителю "Саратовской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Дмитрию Спиридонову для доставки военнослужащим.

"В гуманитарный груз вошли самые необходимые вещи: одежда, медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания и другие предметы, которые помогут военнослужащим чувствовать себя более комфортно в полевых условиях.

Будем и дальше оказывать военнослужащим любую посильную поддержку, помогать всем необходимым – всё это наш долг. Даже маленький вклад очень важен и помогает нашим бойцам", - отметила Оксана Енина.

"Очередной конвой с гуманитарной помощью отправят через несколько дней. Большой спрос идет именно на маскировочные сети, камуфлированные под погодные условия. Вместе с участницами партийного проекта "Женское движение Единой России" мы продолжаем вносить свой вклад в обеспечение бойцов нужными материалами. Только вместе мы сможем победить!", - сказала Светлана Зарьянцева.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".