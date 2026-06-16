В Саратовском аэропорту пассажиры «Победы» остались без сервиса

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за отказ кормить своих пассажиров в саратовском аэропорту. В феврале 2026 года рейс перевозчика из Краснодара в Москву был вынужденно переведён на запасной аэродром в Саратове.

Транспортная прокуратура установила, что компания не обеспечила людей горячим питанием и не предоставила им места в гостинице. Эти действия нарушают федеральные авиационные правила и законодательство о защите прав потребителей.

По итогам проверки в отношении «Победы» возбудили административное дело по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг, не соответствующих установленным требованиям»). Авиакомпании назначили штраф. Точная сумма не раскрывается, но по санкции статьи для юридических лиц она составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Прокуратура напомнила, что при задержке рейса перевозчик обязан позаботиться о пассажирах.