Студенческие семьи области получат 200 тысяч рублей за рождение ребенка

В Саратовской области с 2026 года в рамках нацпроекта «Семья» расширены меры поддержки для студенческих семей. Теперь при рождении ребенка с 1 января 2026 года такие семьи могут получить единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Условие: один из родителей учится в местном учебном заведении и не старше 36 лет. Также введена 50%-ная компенсация расходов на обучение для многодетных семей (включая студентов вузов и колледжей).

Кроме того, беременные женщины-учащиеся могут получить 100 тысяч рублей независимо от формы обучения. Выплаты уже начались. Обратиться за ними могут студенческие семьи, соответствующие критериям.

Подать заявления можно в соцзащите, МФЦ или через портал «Госуслуги».