Следственный комитет начал в Саратове проверку ДТП с одиннадцатью пострадавшими

В Саратовской области начали проверку по факту ДТП, в котором пострадали люди.

Следователи Саратовского региона, действуя по указанию начальника следственного управления Дмитрия Костина, инициировали процессуальную проверку в связи с дорожным происшествием. Расследование проводится по признакам нарушения, подпадающего под часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся предоставления услуг, небезопасных для здоровья и жизни потребителей.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 16 июня в поселке Соколовый Саратовской области. Возле одного из домов на улице Песчано-Уметской столкнулись два транспортных средства: микроавтобус «ГАЗель», в котором находились работники, выполнявшие дорожные работы, и легковой автомобиль «Калина».

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, находившихся в салонах автомобилей. Бригады скорой помощи оперативно доставили пострадавших в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

На месте происшествия работает следователь. Проводятся следственные действия, включая осмотр места аварии, для установления всех деталей случившегося и выявления причин, приведших к дорожно-транспортному происшествию.