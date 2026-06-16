Во второй тур конкурса «Директор года России — 2026» прошли два саратовца

Фото: Минобразования Саратовской области

Двое руководителей школ Саратовского края вышли в следующий этап престижного Всероссийского конкурса «Директор года России — 2026», продемонстрировав свои профессиональные качества.

Всего 114 управленцев из пятидесяти российских субъектов Федерации продолжат состязание на заочном этапе второго тура, который определит лучших директоров страны. Честь Саратовской области отстаивают Ольга Мирошниченко, возглавляющая лицей «Солярис», и Лариса Карбаницкая, являющаяся директором образовательного учреждения в селе Бобровка, расположенном в Красноармейском районе.

На первоначальном этапе конкурсантам предстояло продемонстрировать глубокое понимание вопросов государственной политики в сфере образования, а также успешно справиться с практическими управленческими заданиями. Следующий этап, получивший название «Марафон публикаций», потребует от директоров представить свои образовательные учреждения, поделиться накопленным опытом и аргументированно изложить свое видение проблем и перспектив в области обучения и воспитания подрастающего поколения. Помимо этого, участникам предстоит продемонстрировать навыки командной работы в рамках задания «Групповая работа», где им необходимо будет совместно выработать эффективное решение актуальной профессиональной задачи.

Список претендентов, прошедших в финальную стадию, будет опубликован до 6 июля. Окончательное решение о личности победителя будет объявлено 1 октября в торжественной обстановке Государственного Кремлёвского дворца.