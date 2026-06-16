Максим Леонов провел совещание по ремонту самотечного коллектора в Энгельсе

Фото: Администрация Энгельсского района

Накануне вечером глава Энгельсского района Максим Леонов собрал рабочее совещание. Встреча прошла непосредственно на месте проведения капитального ремонта самотечного коллектора, где также присутствовали ключевые сотрудники администрации, профильные специалисты и представители подрядной компании.

На данный момент подрядчик успешно завершил монтаж шпунтовых ограждений, используя буронабивные сваи, и ведет сварочные работы по укладке трубопровода. Уже проложено 342 метра трубы, что соответствует завершению второго этапа работ. В настоящее время начато обустройство третьего участка коллектора.

Параллельно с этим, специалисты из Управления эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного контроля продолжают инспекцию подвальных помещений и прилегающих территорий многоквартирных домов.

В рамках проверки были осмотрены объекты на улицах Молодёжной, Полтавской, Космонавтов, Советской, а также на Зелёном переулке и улице Тельмана. В некоторых домах канализационные колодцы функционируют в нормальном режиме, а подвалы остаются сухими. В случаях, когда колодцы еще переполнены, уже задействованы бригады МУП «Энгельс-Водоканал». Проблема будет решаться поэтапно, что позволит управляющим компаниям приступить к осушению и дезинфекции подвальных помещений, отметил Леонов.