Максим Леонов провел совещание по ремонту самотечного коллектора в Энгельсе

Накануне вечером глава Энгельсского района Максим Леонов собрал рабочее совещание. Встреча прошла непосредственно на месте проведения капитального ремонта самотечного коллектора, где также присутствовали ключевые сотрудники администрации, профильные специалисты и представители подрядной компании.
На данный момент подрядчик успешно завершил монтаж шпунтовых ограждений, используя буронабивные сваи, и ведет сварочные работы по укладке трубопровода. Уже проложено 342 метра трубы, что соответствует завершению второго этапа работ. В настоящее время начато обустройство третьего участка коллектора.
Параллельно с этим, специалисты из Управления эксплуатации жилищного фонда и муниципального жилищного контроля продолжают инспекцию подвальных помещений и прилегающих территорий многоквартирных домов.
В рамках проверки были осмотрены объекты на улицах Молодёжной, Полтавской, Космонавтов, Советской, а также на Зелёном переулке и улице Тельмана. В некоторых домах канализационные колодцы функционируют в нормальном режиме, а подвалы остаются сухими. В случаях, когда колодцы еще переполнены, уже задействованы бригады МУП «Энгельс-Водоканал». Проблема будет решаться поэтапно, что позволит управляющим компаниям приступить к осушению и дезинфекции подвальных помещений, отметил Леонов.