Медицинскую помощь стало проще лицензировать

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С 01 января 2026 года руководителям организаций (всех форм собственности) необходимо обеспечить дистанционный формат проведения оценок соответствия лицензионным требованиям с использованием мобильного приложения «Инспектор».

По вопросам проведения оценок соответствия с использование данного приложения обращаться в отдел лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ министерства здравоохранения области по телефону: 8(8452) 982-982.

Получить информацию о наличии лицензии на осуществление медицинской (фармацевтической) деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений у медицинской (фармацевтической) организации или индивидуального предпринимателя можно через электронный сервис «Единый реестр лицензий», размещенный на Интернет-портале Росздравнадзора в разделе «Сервисы» по ссылке: clck.ru/Q6VoZ