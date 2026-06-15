Саратовцам напомнили о необходимости профилактики "мышиной лихорадки"

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Дачный сезон в разгаре: владельцы шести соток работают на грядках, активно пользуются погребами. Напоминаем о необходимости соблюдения мер по профилактике геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Единственным источником инфицирования людей вирусами-возбудителями ГЛПС являются мышевидные грызуны. Основной путь заражения – воздушно-пылевой (до 85%), заражение может произойти и при употреблении инфицированной воды, пищевых продуктов или контактно-бытовым путем (через инфицированные предметы или грязные руки).

Основные симптомы заболевания: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, болезненность в поясничной области.

При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу. Нельзя заниматься самолечением!

«В целях предотвращения заболевания рекомендуется своевременно проводить мероприятия, направленные на борьбу с грызунами, убирать в помещениях, где есть признаки жизнедеятельности грызунов, влажным способом с использованием ватно-марлевой повязки, резиновых перчаток, моющих средств, тщательно мыть руки и пищевые продукты перед едой (овощи, фрукты), если они хранились в погребах, где не исключено присутствие грызунов, использовать средства индивидуальной защиты при проведении сельскохозяйственных мероприятий, при которых возможен аэрогенный путь заражения», - предостерегает главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический центр крови», главный внештатный специалист эпидемиолог Алексей Данилов.

Министерство здравоохранения области