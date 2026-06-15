Роман Бусаргин провел рабочую встречу с Николаем Панковым

Фото: МинИнформ 64 Z

Глава Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Николаем Панковым. В ходе диалога были затронуты ключевые аспекты взаимного сотрудничества, направленного на развитие муниципальных образований региона и обеспечение правовой защиты граждан.

Особое внимание было уделено разработке новых строительных норм, которые обязывают застройщиков предусматривать наличие всей необходимой инфраструктуры перед началом возведения жилых объектов. По вопросу микрорайона «Авиатор» Николай Васильевич Панков выразил поддержку позиции областной власти, согласно которой возведение высотных зданий недопустимо при существующих перегрузках социальных объектов и транспортной сети. В настоящее время региональное правительство и городская администрация предпринимают юридические шаги для восстановления законных интересов тысяч горожан. Депутат Панков также активно общается с населением, оказывая содействие в защите их прав.

Ранее, в ходе визитов в ряд муниципалитетов Правобережья, где Роман Бусаргин совместно с Николаем Панковым встречались с жителями, были выявлены наиболее актуальные проблемы. В частности, для Балашовского и Красноармейского районов принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорожного полотна. Депутат Панков заверил, что совместно с местными жителями будет осуществляться строгий контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Еще одной актуальной темой, часто поднимаемой гражданами, стало обеспечение бесперебойного водоснабжения. На встрече была достигнута договоренность о предоставлении муниципалитетам всей необходимой дополнительной поддержки со стороны правительства для решения данной задачи. В крупных населенных пунктах области реализуется программа, предусматривающая модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет казначейских кредитов. В рамках этой программы планируется обновление порядка 80 километров аварийных участков сетей водоснабжения, что существенно повысит качество услуг для сотен тысяч жителей.