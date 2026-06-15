Авторы лучших фото IV фотоконкурса Росводресурсов получат призы

Начался приём работ на IV Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России – 2026».

Фотоконкурс проводится Росводресурсами в целях формирования экологической культуры, популяризации бережного водопользования и сохранения внимания общества к водному наследию России. В 2025 году фотоконкурс объединил более 1,2 тыс. участников со всей страны. На оценку жюри поступило около 7 тыс. фотографий из 81 региона России.

В этом году к участию приглашаются граждане РФ старше 18 лет. Конкурсанты могут представить фотографии в номинациях «Водные объекты в природе» и «Водные объекты в инфраструктуре». На конкурс принимаются как новые, так и архивные снимки, сделанные в любое время года.

Рассмотрение материалов и подведение итогов завершатся не позднее 22 сентября 2026 года. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Росводресурсов. Авторы лучших фотографий получат памятные призы, а их работы пополнят фотобанк Росводресурсов и будут использованы в информационных проектах Агентства.

С положением о IV Всероссийском фотоконкурсе «Водные достояния России – 2026» можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/cw8J6QWRA-TcUw.

Министерство природных ресурсов и экологии области